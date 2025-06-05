Водитель Volkswagen получил тяжелые травмы в ДТП на Ситцевой улице

В шестом часу вечера 4 июня на пересечении Ситцевой и Стародеревенской улиц 24-летний водитель Volkswagen, совершая левый поворот, столкнулся с чешской Skoda, двигавшейся прямо во встречном направлении, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В результате удара «Шкоду» отбросило в автомобиль Belgee, двигавшийся в попутном направлении. В результате происшествия предполагаемый виновник аварии на Volkswagen получил тяжелые травмы и был госпитализирован. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что полиция задержала водителя Rolls-Royce после ДТП, которое отправило байкера на Harley-Davidson на больничную койку.

Андрей Маркелов