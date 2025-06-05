В Тюменской области отменили два междугородних автобуса

Движение автобусов по двум междугородним маршрутам в Тюменской области приостановлено на неопределенный срок с 4 июня, сообщили в главном управлении строительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Отменен автобус №514 «Тюмень — Ишим», который отправлялся из Тюмени в 7:10 и 14:50 (из Ишима — в 7:10 и 14:55), а также автобус №562 «Ишим — Викулово», который выезжал из Ишима в 7:10 и 15:15 (из Викулово — в 12:00 и 19:00).

При этом с 1 июня рейсы начал совершать автобус №9426 «Тюмень — Тавда». С тюменского автовокзала он ежедневно выезжает в 15:15.

Напомним, в Тюмени с 1 апреля приостановили обслуживание семи межмуниципальных маршрутов из-за расторжения контракта с перевозчиком. Компания осуществляла перевозки с перебоями либо вовсе не выпускала автобусы на маршрут.

Ирина Пичурина