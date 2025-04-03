В Тюмени приостановили семь междугородних маршрутов из-за нарушений перевозчика
В Тюмени с 1 апреля приостановили обслуживание семи межмуниципальных маршрутов из-за расторжения контракта с перевозчиком, сообщили в пресс-службе главного управления строительства региона. Компания осуществляла перевозки с перебоями либо вовсе не выпускала автобусы на маршрут.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Было приостановлено движение следующих автобусов:
- №513 «Тюмень АВ – Голышманово»
- №516 «Армизонское АС – Тюмень АВ»;
- №520 «Тюмень АВ – Абатское АС»;
- №535 «Тюмень АВ – Нижнеманай»;
- №630 «Тюмень АВ – Заводоуковск АВ»;
- №635 «Лебедёвка – Тюмень АВ»;
- №751 «Юргинское АС – Тюмень АВ» (с отправлением в 10:20)
Возобновить движение по маршрутам планируется ориентировочно 16 апреля. Помимо этого, со второго апреля приостановлены перевозки по межобластному маршруту №780 «Тюмень АВ – Тавда АВ». О сроках его возобновления не сообщается.