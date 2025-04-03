В Тюмени приостановили семь междугородних маршрутов из-за нарушений перевозчика

В Тюмени с 1 апреля приостановили обслуживание семи межмуниципальных маршрутов из-за расторжения контракта с перевозчиком, сообщили в пресс-службе главного управления строительства региона. Компания осуществляла перевозки с перебоями либо вовсе не выпускала автобусы на маршрут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Было приостановлено движение следующих автобусов:

№513 «Тюмень АВ – Голышманово»

№516 «Армизонское АС – Тюмень АВ»;

№520 «Тюмень АВ – Абатское АС»;

№535 «Тюмень АВ – Нижнеманай»;

№630 «Тюмень АВ – Заводоуковск АВ»;

№635 «Лебедёвка – Тюмень АВ»;

№751 «Юргинское АС – Тюмень АВ» (с отправлением в 10:20)

Возобновить движение по маршрутам планируется ориентировочно 16 апреля. Помимо этого, со второго апреля приостановлены перевозки по межобластному маршруту №780 «Тюмень АВ – Тавда АВ». О сроках его возобновления не сообщается.

Анна Капустина