«Это оправданная, но временная мера»

Правительство Российской Федерации выделило более 7,5 млрд руб. из резервного фонда на установку защитных саркофагов над затонувшими фрагментами танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в акватории Черного моря. Средства направлены Росморречфлоту. Конструкции будут выполнять функцию укрытий, что позволит снизить риски новых разливов нефтепродуктов при откачке мазута из поврежденных отсеков. Как рассказала «Ъ-Кубань» эксперт в области биологических наук Гюнель Римская, мазут, находящийся внутри корпусов, представляет собой серьезную и длительную угрозу для экосистемы Черного моря.

Гюнель Римская

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«Мазут является сложной смесью углеводородов различной степени опасности, включающей тяжелые фракции нефти, полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), сернистые соединения и металлы. Эти вещества обладают высокой устойчивостью к разложению и способностью накапливаться в живых организмах, вызывая хроническое отравление, мутации и даже гибель организмов. При длительном контакте с окружающей средой мазут постепенно деградирует, высвобождая вредные компоненты, которые распространяются течением и ветром, загрязняя большие площади акватории и побережья. Этот процесс создает условия для длительного негативного воздействия на морские экосистемы. Риски особенно возрастают при возможной разгерметизации отсеков и последующем выходе нефтепродуктов в окружающую среду.

Саркофаги позволяют создать герметичную оболочку вокруг судна, предотвращающую выход мазута в окружающую среду. Однако эффективность этого метода зависит от ряда факторов. Необходимо обеспечить высокую прочность и надежность конструкции, способной выдерживать давление воды и возможные механические повреждения. Саркофаг должен иметь надежную систему защиты от проникновения влаги внутрь и выхода мазута наружу. Необходим регулярный контроль за состоянием саркофага для своевременного выявления возможных повреждений и принятия мер по их устранению.

У этой технологии есть очевидные преимущества. В первую очередь — это физическая изоляция источника загрязнения, снижение риска точечных выбросов и создание контролируемой зоны для откачки нефтепродуктов. Также, если саркофаг спроектирован правильно, он может выдерживать внешние воздействия — течение, шторма и перепады давления. Однако существуют и серьезные ограничения. Даже самые прочные конструкции могут дать сбой при длительной эксплуатации, особенно в агрессивной морской среде. Без регулярного мониторинга всегда сохраняется риск скрытых протечек. Несмотря на свою изоляционную функцию, такие конструкции могут нарушать локальные экосистемы — из-за изменения циркуляции воды, акустических помех и физического вытеснения морских организмов с участка.

Саркофаги — это оправданная, но временная мера. Их использование допустимо при наличии четкого плана по последующей откачке мазута, утилизации обломков и восстановлению морской среды. В противном случае они превращаются в капсулу с отсроченной угрозой».