Гидрометцентр: 2025 год может войти в тройку самых жарких на Земле

2025 год с вероятностью 90% войдет в тройку самых теплых за всю историю метеонаблюдений. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Нынешняя оценки такие: с вероятностью 99% нынешний год войдет в пятерку в ранге самых теплых... Вероятность того, что он будет самым теплым, совсем маленькая, меньше 1%»,— рассказал синоптик (цитата по «Интерфаксу»).

Самым теплым в мире был признан 2024 год. Господин Вильфанд говорил, что жара связана с глобальным потеплением и усилением экстремальных погодных явлений.

В Москве и Подмосковье действует желтый уровень погодной опасности из-за повышенной вероятность пожаров. По прогнозу Росгидрометцентра, сегодня в столице будет 25–27°C (в Подмосковье — 22–27°C), без осадков. 6 июня в Москве температура поднимется до 26–28°C, местами ожидаются кратковременный дождь с грозой (по области — 23–28°C).