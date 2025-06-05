ЕС одобрил переход Болгарии на евро с 1 января 2026 года

Еврокомиссия и Европейский центральный банк (ЕЦБ) одобрил переход Болгарии с лева на евро с 1 января 2026 года. Болгария станет 21-м государством-членом ЕС, которое является частью еврозоны. В начале июня в стране прошли протесты против входа страны в еврозону. Об этом говорится на сайте ЕЦБ.

Для перехода на евро, уровень инфляции в Болгарии не должен был превышать показатель трех лучших стран ЕС более чем на 1,5 п. п.. В апреле 2024 года лучшие результаты показали Франция (0,9%), Кипр (1,4%) и Дания (1,5%), что позволило Болгарии с инфляцией 2,8% уложиться в рамки.

Страна-кандидат также не должна превышать бюджетный дефицит в 3% ВВП. Дефицит Болгарии — 3,0% в 2024 году и прогнозируемыми 2,8% в 2025 году. Государственный долг страны составляет 24,1% ВВП в 2024 году и ожидаемые 25,1% в 2025 году при допустимом максимуме в 60%.

1 июня в Софии и других крупных городах Болгарии прошли протесты против планов правительства заменить национальную валюту болгарский лев на евро. Организатором акций выступила правая партия «Возрождение». В 2024 году парламент Болгарии принял закон о переходном периоде по смене валюты. Дата завершения процесса неизвестна.