ООН: США приветствуют договоренности РФ и Украины в Стамбуле об обмене пленными

США приветствуют договоренность России и Украины в Стамбуле об обмене пленными и призывают продолжить переговоры. Об этом сообщил советник американской миссии при ООН Энтон Джонджнил во время неформального заседания Совета Безопасности ООН по конфликту на Украине.

«Единственный путь к разрешению войны — дипломатия»,— сказал господин Джонджил.

2 июня делегации России и Украины провели в Стамбуле второй раунд мирных переговоров, который завершился договоренностями о самом масштабном обмене пленными за все время СВО. Планируется обменять не менее 1 тыс. человек с каждой стороны. В первую очередь раненые, тяжелобольные и военнопленные возрастом до 25 лет. Российская сторона заявила, что готова начать 7, 8, 9 июня.

Подробнее о прошедших переговорах — в материале «Ъ» «Вот и поговорили».