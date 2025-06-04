«Тандем» не сложился

В Ульяновске МБУ «Стройзаказчик» заявило о расторжении трехмиллиардного контракта с компанией «Тандем» на реконструкцию очистных сооружений канализации левобережья областного центра. Причиной расторжения выполненного на 70% контракта названа «очевидность», что работы не будут выполнены в срок. В «Тандеме» отмечают, что пока занимаются сдачей выполненных работ и не знают, будут ли как-то обжаловать решение заказчика. Это уже второе для этого объекта заявление о расторжении контракта с «Тандемом». Первое завершилось мировым соглашением. Компания «Тандем» известна в Ульяновске как участник коррупционной схемы передачи взяток ныне осужденному бывшему первому заместителю губернатора Игорю Эделю. Между тем прокуратура в арбитражном суде, указывая на незаконность самого контракта, настаивает на возврате «Стройзаказчику» всей его суммы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Стройзаказчик» на финише работ заявил об одностороннем отказе от исполнения трехмиллиардного контракта

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ «Стройзаказчик» на финише работ заявил об одностороннем отказе от исполнения трехмиллиардного контракта

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Ульяновское муниципальное бюджетное учреждение «Стройзаказчик» заявило об одностороннем отказе от исполнения контракта стоимостью 3,304 млрд руб. Подписанное 3 июня директором «Стройзаказчика» Александром Шкановым решение о расторжении контракта размещено в разделе исполнения контракта на портале госзакупок.

В документе отмечается, что в соответствии с условиями контракта ООО «Тандем» обязалось выполнить работы в рамках реконструкции сооружений биологической очистки на очистных сооружениях канализации левобережья, однако 27 мая приостановило работы «в связи с необходимостью выделения дополнительных средств на неучтенные в смете работы», о чем в тот же день уведомило заказчика официальным письмом. «Стройзаказчик» отмечает, что «сметную документацию корректировал сам подрядчик, неучтенные им работы являются коммерческими рисками и не являются основанием для приостановки работ». «На основании данного письма становится очевидным, что окончание работ в срок явно невозможно»,— подчеркивается в решении. Отмечается, что решение вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 10 дней с момента его размещения на портале госзакупок.

Компания «Тандем» до августа 2024 года принадлежала Наилю Фахрудинову, руководителем сначала был сам владелец, его сменила Виктория Фахрудинова (супруга ИП Артура Фахрудинова), затем руководство перешло к сыну владельца Эдуарду Фахрудинову, брату Артура Фахрудинова). С сентября прошлого года у компании новый владелец и руководитель — Алексей Правдин. По итогам 2024 года выручка компании составила 1,08 млрд руб., чистая прибыль — 8 млн руб.

В Ульяновской области компания известна тем, что была частым победителем торгов на получение крупнейших контрактов на строительство. Именно она участвовала в схеме передачи взяток бывшему первому вице-губернатору Игорю Эделю (в феврале 2025 года приговорен к 12 годам лишения свободы). Согласно материалам суда, Артур Фахрудинов признавался, что вице-губернатор вымогал у «Тандема» 300 млн руб. (10% от контракта).

13 марта этого года Арбитражный суд Ульяновской области принял к производству иск заместителя прокурора Ульяновской области к «Тандему» и «Стройзаказчику» о признании недействительным контракта на реконструкцию очистных и возврате подрядчиком всех полученных по контракту средств в размере 2,8 млрд руб. и 549 млн руб. процентов за пользование чужими деньгами. Основанием послужило выявление прокурорской проверкой факта использования в подаваемой документации в качестве подтверждения опыта работы фиктивного контракта на 10 млрд руб., заключенного между «Тандемом» и ИП Артуром Фахрудиновым. На тех же основаниях, в связи с предъявлением на конкурсы этого же фиктивного контракта, ранее зампрокурора уже подавал иски о недействительности контрактов по другим объектам (капремонт детской больницы №3, здание индустриального парка в промзоне «Заволжье»), арбитражный суд согласился с требованиями прокурора, и эти решения уже вступили в законную силу. Решение по очистным пока не принято. Следующее заседание суда назначено на 11 июня. В «Тандеме» «Ъ» отмечали, что с требованием прокуратуры не согласны и не считают возможным вернуть полученные средства, поскольку все они вложены в исполнение контракта, работы по которому уже «близки к завершению».

Какой будет реакция «Тандема» на решение «Стройзаказчика», пока неизвестно. Замдиректора компании Екатерина Можаева сказала, что «сейчас компания сдает заказчику выполненные работы по этому объекту, и других вариантов нет», добавив, что в компании «пока не знают», будут ли оспаривать в суде или иным образом решение «Стройзаказчика» об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Директор МБУ «Стройзаказчик» Александр Шканов подтвердил, что пока «Тандем» продолжает сдавать выполненные работы», но комментировать ситуацию отказался.

Это уже второй случай принятия «Стройзаказчиком» решения об одностороннем отказе от исполнения контракта по реконструкции очистных. Первое решение было размещено на портале госзакупок в октябре 2023 года. В нем отмечалось, что «Тандем» «имеет существенное отставание по срокам выполнения работ», работы по реконструкции иловой насосной станции должны били завершиться еще в апреле-июне 2022 года, однако они до сих пор не сданы. После обращения «Тандема» в арбитражный суд со встречными требованиями к заказчику в декабре 2023 года было подписано мировое соглашение (по данным источников «Ъ», отменить решения о расторжении контракта рекомендовали представители региональной власти).

Курирующий объект министр ЖКХ и строительства Наиль Хайрудинов считает решение «Стройзаказчика» правильным. «При готовности объекта 70% у них срок контракта — до 1 июля этого года, и полное исполнение контракта в эти сроки невозможно. Больше месяца на объекте было от 20 до 28 человек, хотя должно было работать значительно больше»,— сказал министр, заметив, что далее надо будет заново расторговывать остаток работ, по всем этапам дальнейших действий будет разработана «дорожная карта».

Сергей Титов, Ульяновск