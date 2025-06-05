Спрос на лизинг подержанных автомобилей вырос на фоне падения продаж новых

Продажи подержанных автомобилей в лизинг в январе—апреле выросли, тогда как сегмент новых машин сокращается из-за высоких ставок. По данным «Газпромбанк Автолизинга» и НАПИ, объем сделок с машинами с пробегом увеличился на 0,8% г/г, до 23,2 тыс. единиц.

Основные причины — низкие цены, большой выбор и распродажа стоков. «Альфа-Лизинг» зафиксировал рост продаж на 15% г/г, «Интерлизинг» — на 37%, а «СберЛизинг» оформил сделок на 800 млн руб. Доля подержанных авто в портфеле «Газпромбанк Автолизинга» выросла с 14% до 24%.

Спрос растет и на грузовики: перевозчики экономят, покупая технику со скидкой. При этом стоки лизинговых компаний продолжают увеличиваться, а конкуренция обостряется.

Эксперты прогнозируют дальнейший рост рынка: высокие ставки и накопленные объемы изъятой техники стимулируют продажи.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Лизинг пробежался по автомобилям».