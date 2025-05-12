Погрузка на сети РЖД в ЯНАО выросла в апреле на 4,5%

В апреле погрузка на сети ОАО «РЖД» в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) составила 1,1 млн т, что на 4,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В январе – апреле погружено 4,3 млн т (+0,4%). В том числе по железной дороге в регионе отправлено:

нефти и нефтепродуктов — 4,2 млн т (+1,1% к январю – апрелю 2024 года);

железной и марганцевой руды — 84,5 тыс. т (-29,3%);

черных металлов — 34,1 тыс. т (рост в 2,6 раза);

машин, станков, двигателей — 18,7 тыс. т (+3,5%).

В целом на СвЖД погрузка в апреле составила 10,5 млн т, за четыре месяца 2025 года — 41,3 млн т.

Напомним, погрузка на СвЖД в январе – апреле составила 41,3 млн т, что на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Полина Щуцкая