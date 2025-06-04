На Дону сорго может заменить традиционные злаки

Африканское сорго может стать альтернативой традиционным злаковым культурам на юге России из-за глобального потепления и участившихся засух. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на директора Всероссийского научно-исследовательского института сорго и сои «Славянское поле» Александр Большаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Особенно актуальным выращивание сорго становится для Ростовской области, где прошлым летом объявили чрезвычайную ситуацию из-за засухи. Проблемы с влагообеспеченностью почвы продолжаются и в текущем сельхозсезоне, пояснил эксперт.

«В условиях засухи и тенденции низкой обеспеченности влаги в почве необходим поиск новых сельскохозяйственных культур, которые способны переносить высокие температуры», — отметил господин Большаков. Он напомнил, что высокие темпы глобального потепления вызывают обеспокоенность у правительства России, что отражено в доктрине, утвержденной президентом в 2023 году.

По словам Александра Большакова, рентабельность производства товарного зернового сорго институт оценивает в 300-400%. Культура имеет значительные преимущества: на гектар зернового сорго требуется посеять 5 кг семян против 25 кг кукурузы. Сахарное сорго дает урожай до 1,2 тыс. ц с га.

«Сорго также имеет высокий экспортный потенциал, в частности Китай ежегодно закупает порядка 8-9 млн тонн зернового сорго и использует его для производства комбикормов и аминокислот»,— сказал ученый.

Однако популярность культуры в России сдерживает недостаток специализированной сельхозтехники. Для сорго больше всего подходит очесывающая жатка, которая снимает только зерно.

«Обычная жатка для уборки не подходит, так как она скашивает все — стебель, лист и зерно. В бункере комбайна это смешивается, а сорго — очень гигроскопичная культура, впитывает в себя всю влагу. Последующая сушка в наших условиях — очень дорогостоящий процесс»,— заключил эксперт. По этим причинам у ростовских аграриев сорго пока не очень популярно.

Валентина Любашенко