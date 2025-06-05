Спектакль с киностудией

Росимущество передало ФГБУК «Государственный академический Мариинский театр» три помещения в здании «Лендока» на набережной Крюкова канала, 12, сообщили в агентстве. В киностудии будут проходить показы спектаклей. Кроме этой площадки театр владеет еще несколькими зданиями в центре Санкт-Петербурга, которые на протяжении нескольких лет хочет переоборудовать в концертные залы, чтобы приступить к реставрации основной сцены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Открытая киностудия занимает здание на набережной Крюкова с 1946 года

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Открытая киностудия занимает здание на набережной Крюкова с 1946 года

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Театр получил от Росимущества Белый зал в открытой киностудии и два прилегающих помещения, общая площадь которых составляет 531,4 кв. м. Использовать их Мариинка сможет для проведения концертов и показов спектаклей, уточнили в агентстве. В то же время культурный кластер «Лендока», в который входит кинотеатр, музей и школа для режиссеров и актеров, продолжит работать.

Открытая киностудия занимает здание на набережной Крюкова с 1946 года. За годы работы «Лендок» выпустил фильмы «Ленинград в борьбе», «Линия Маннергейма», «Люди доброй воли», «Город на Неве», а с 2013 года на площадке работает культурный центр. Как он будет функционировать после переезда Мариинского театра на Крюков канал, неясно, так как долгосрочная программа развития студии на данный момент не утверждена.

В Мариинке тоже не назвали сроки, когда театр переедет в «Лендок». На запрос «Ъ-СПб» вчера не ответили. Другие анонсированные проекты новых сцен театра все еще не завершены. К примеру, есть план по созданию четвертой сцены на Лермонтовском проспекте, 14. Здание бывшего кинотеатра «Рекорд» передали театру в 2023 году, но окончательного проекта до сих пор нет. Помощник худрука по строительно-инвестиционной деятельности Марат Оганесян представлял один из его вариантов в прошлом году. Тогда архитектурное решение не устроило урбанистов из-за идеи перепланировки объекта, при выполнении которой от изначальной постройки останутся только внешние стены.

Впрочем, и другие проекты театра неоднократно критиковались. После запуска «Мариинки-2» директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский назвал объект «архитектурной ошибкой», а некоторые архитекторы в интернете утверждали, что новая сцена является «самым некрасивым зданием времен губернатора Георгия Полтавченко».

Также театр владеет домом княгини Шаховской на Садовой улице, 61. В апреле этого года комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) после долгих судебных тяжб одобрил проект реконструкции двух корпусов здания. Изначально Мариинка планировала использовать объект для жилья сотрудников и размещения гастролирующих артистов, но сейчас в здании хотят запустить музей-квартиру Михаила Лермонтова.

Оборудованием новых сцен, как объяснили в Мариинском, театр занимается из-за роста посещаемости. По информации помощника худрука, каждый день на главной сцене проходят представления, которые привлекают около 1,4 тыс. зрителей.

Однако решающим фактором остается необходимость реставрации основной сцены на Театральной площади, 1. Вообще речь об этом идет уже несколько лет, но конкретной даты закрытия главного здания на реконструкцию так и не назвали. Вероятно, что это произойдет, когда у Мариинки заработает еще одна сцена, на которую можно будет перенести часть показов. «Неизвестно, когда будут закрывать основную сцену. На работы над четвертой площадкой театра понадобится полтора года и более. Пока еще сложно говорить о сроках, так как мы не до конца разработали сам проект площадки»,— сообщил корреспонденту «Ъ-СПб» господин Оганесян.

Стефания Барченкова