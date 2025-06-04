Избивший таксиста петербуржец разъезжал на Chevrolet с гранатой в бардачке

Полицейские в ходе мониторинга интернет-ресурсов 29 мая увидели на видеозаписи драку между водителем Chevrolet Cruze и таксистом на KIA в городе Кудрово, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Злоумышленник на американской иномарке избил оппонента и скрылся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Граната, найденная в бардачке 35-летнего петербуржца, управлявшего автомобилем Chevrolet

Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти Граната, найденная в бардачке 35-летнего петербуржца, управлявшего автомобилем Chevrolet

Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

На следуюющий день разыскиваемый Chevrolet был остановлен сотрудниками ГАИ, 35-летний водитель был задержан. В барадчке машины обнаружили боевую гранату Ф-1.

В ходе дальнейших следственных действий сотрудники правопорядка установили, что боеприпас задержанный взял у своего 30-летнего друга, проживающего в доме 6 по Столичной улице в Кудрово. Его также доставили к следователям для разбирательства.

В отношении молодых людей возбудили уголовные дела по ч.1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

К имеющейся статье водителю Chevrolet приплюсовали ч.1 ст. 213 УК РФ (хулиганство) за избиение таксиста. Сейчас петербуржец находится под стражей, проведение следственных мероприятий продолжается.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что трое неизвестных избили таксиста бутылкой на проспекте Большевиков. Злоумышленники забрали у водителя две тысячи рублей и смартфон.

Андрей Маркелов