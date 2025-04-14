Трое неизвестных избили таксиста бутылкой на проспекте Большевиков

В двенадцатом часу ночи 12 апреля в полицию позвонил водитель такси, который рассказал, что на него напали трое пассажиров у дома 1 по проспекту Большевиков, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Злоумышленники начали наносить 36-летнему уроженцу одного из среднеазиатских государств удары бутылкой по голове, после чего отобрали две тысячи рублей, разбили планшет и мобильный телефон.

После инцидента пострадавший обратился за медицинской помощью в травмпункт, после оказания помощи его направили на амбулаторное лечение. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой). Сейчас полиция ведет розыск нападавших.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в деревне Яльгелево нашли тело 34-летней петербурженки с гематомами грудной клетки. Рядом находился нетрезвый 32-летний военнослужащий, который самовольно покинул часть.

Андрей Маркелов