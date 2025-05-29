Жители Черноземья за неделю отдали мошенникам 34,5 млн рублей

За минувшую неделю жители Белгородской, Воронежской, Курской и Тамбовской областей лишились из-за дистанционных хищений не менее 34,5 млн руб. О подобных случаях в Липецкой и Орловской областях не сообщалось. Это следует из данных региональных управлений МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В Белгородской области зарегистрировали 78 случаев дистанционного мошенничества. Граждане потеряли свыше 16,5 млн руб., из них 1,2 млн руб. — кредитные средства.

В Воронежской области ущерб составил 12,5 млн руб. Среди пострадавших — 72-летняя заместитель директора торговой организации, которую мошенники напугали мнимой попыткой перевода ее средств на Украину и уговорили отправить на «спецсчет» 995 тыс. руб.

В Курской области сумма ущерба составила 3,1 млн руб., в Тамбовской — 2,5 млн руб.

На прошлой неделе жители Черноземья отдали аферистам как минимум 47,1 млн руб.

Юрий Голубь