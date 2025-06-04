Российскому бизнесу стало проще самостоятельно запускать рекламу своей продукции

«Авито» объявил о запуске первого сервиса, который объединил ключевые технологии компании и новые инструменты для решения задач среднего и крупного бизнесов по продвижению их продуктов и услуг. Как сообщили в пресс-службе классифайда, новый кабинет включает в себя десятки тысяч разнообразных таргетингов и обезличенные данные об интересах аудитории.

Алгоритмы используют информацию об интересах и поведении аудитории, и на ее основе показывают пользователям площадки подходящую рекламу. Новый сервис работает на базе аукционной модели: алгоритмы учитывают ставку рекламодателя, качество креатива и релевантность рекламного сообщения для пользователей.

Бренды теперь могут запускать неограниченное количество рекламных кампаний и находить потенциальных клиентов среди 72 млн пользователей, которые приходят на площадку.

По данным разработчиков нового сервиса, в первом квартале 2025 года инвестиции брендов в имиджевые кампании на платформе выросли на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Мы постоянно инвестируем ресурсы в развитие рекомендательных технологий, которые сегодня пронизывают каждое наше направление. В “Авито Рекламе” объединили ключевые алгоритмы и знания о потребностях аудитории. Это позволит еще эффективнее решать задачи рекламодателей с одной стороны, и конкурировать за лидерские позиции на рекламном рынке — с другой», — отметил старший управляющий директор компании Артем Кумпель.