Индекс Мосбиржи упал из-за слов Путина о том, что Киеву не нужен мир

Индекс Мосбиржи (MOEX: MOEX) к 17:27 начал демонстрировать снижение, свидетельствовали данные торговой площадки. Показатель в моменте упал на 0,24% — до 2827,37 пункта. По состоянию на 19:05 индекс Мосбиржи выровнялся до 2836,64 пункта (+0,09%).

В 17:53 наибольшее падение в составе Мосбиржи демонстрировали обыкновенные акции «Мосэнерго» (-2,15%), «Ростелекома» (-1,9%), «Роснефти» (-1,86%) и «Сургутнефтегаза» (-1,86%). Наибольший рост зафиксирован у АЛРОСА (+2,67%), «Астры» (+2,51%) и «Полюса» (+1,98%).

Падению индекса торговой площадки предшествовали заявления президента России Владимира Путина о планах Киева по мирному урегулированию. Руководство Украины не заинтересовано в заключении мира с Россией, убежден глава государства. Власть для «киевского режима» важнее мира и жизней людей, добавил господин Путин. Так он прокомментировал отказ украинского лидера Владимира Зеленского от введения гуманитарных пауз на отдельных участках фронта для сбора тел военнослужащих.