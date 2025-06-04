Путин: властям Украины не нужен мир

Президент России Владимир Путин заявил, что украинское руководство не заинтересовано в заключении мира с РФ, поскольку тогда оно потеряет власть. Так он прокомментировал отказ президента Украины Владимира Зеленского от введения гуманитарных пауз на отдельных участках фронта для сбора тел военнослужащих.

«Сегодняшнему киевскому режиму мир вообще не нужен. Мир для него, скорее всего, означает утрату власти. А власть для этого режима, судя по всему, важнее, чем мир и чем жизни людей, которых они своими, судя по всему, не считают»,— сказал Владимир Путин на совещании с членами правительства.

После переговоров в Стамбуле 2 июня Владимир Мединский сообщил, что на следующей неделе Россия передаст Украине 6 тыс. тел военнослужащих. Министр обороны Украины Рустем Умеров говорил, что передача тел будет паритетной. Вскоре после переговоров Владимир Зеленский раскритиковал предложение России о прекращении огня на конкретных участках фронта, потребовав длительного перемирия.

Лусине Баласян