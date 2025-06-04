«Лоис Буассон занимает 361-е место рейтинга, но уайлд-кард ей дали не просто так»
Владимир Осипов — о поражении Мирры Андреевой в 1/4 финале Roland Garros
На теннисном турнире Roland Garros очередная сенсация. 361-я ракетка мира Лоис Буассон обыграла россиянку Мирру Андрееву, которая занимает в рейтинге шестое место. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 7:6, 6:3. Эта победа позволила француженке выйти в полуфинал турнира Большого шлема. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.
Фото: Aurelien Morissard / AP
Лоис Буассон, конечно, занимает место в четвертой сотне рейтинга, но уайлд-кард на Roland Garros ей дали не просто так. То, что француженка проводит невероятный сезон, эксперты знали. А когда она дошла до четвертого круга, выбив из турнира третью ракетку мира американку Джессику Пегулу, о Буассон с восторгом начала трубить мировая спортивная пресса. Эти восторги должна была остановить Мирра Андреева. Все-таки россиянка занимает в рейтинге шестое место.
Но все пошло не так в день матча с самого утра. Сначала организаторы сбили привычный ритм Андреевой, предоставив для тренировок другой корт, а во время игры трибуны болели за свою теннисистку так отчаянно, что Мирра начала нервничать. Судьи не раз обращались к трибунам с просьбой успокоиться, но эмоции болельщиков продолжали бить через край. Когда россиянка проиграла первый сет на тай-брейке, французская публика чуть с ума не сошла от счастья.
Во втором сете Мирра вроде бы пришла в себя и повела 3:0. Стало казаться, что вот сейчас все вернется на круги своя, и мастерство нашей юной спортсменки сыграет свою роль, но после этого Андрееву словно подменили. Она начала ошибаться, спорить с судьями и проигрывать гейм за геймом. Создавалось ощущение, что она может разрыдаться в любой момент. Второй сет наша теннисистка проиграла 3:6 и покидала корт, уже не сдерживая слез.
Справиться с нервами спортсменка не смогла, уверен теннисный обозреватель “Ъ FM” Евгений Федяков, который сейчас работает на парижских кортах: «Мирра Андреева, будучи очень талантливой и еще совсем юной спортсменкой, не справляется с грузом ответственности, когда это бывает необходимо, когда игра у нее не очень идет. Но самое-то главное, конечно, это чемпионская психология, которая была у юной Марии Шараповой, которая тоже проигрывала, но не со слезами на глазах. Думаю, что команде, которая с ней работает, требуется предпринимать какие-то шаги, возможно, это работа с психологом. Это у всех бывает индивидуально».
Когда страсти немного улеглись, Мирра Андреева объяснила свое поражение так: «В плане тенниса она сыграла в каких-то ключевых моментах лучше меня, меньше ошибалась. Может быть, более стабильно сыграла. В плане психологии, я думаю, она тоже вела себя в три раза спокойнее, чем я».
Лоис Буассон после победы тоже плакала. Но это были слезы счастья. Еще бы! Когда ты выходишь в полуфинал турнира Большого шлема, занимая место в четвертой сотне рейтинга, это невероятно. Хотя подобное на больших турнирах уже было и будет еще не раз, уверен заслуженный тренер России Борис Собкин: «Рейтинг может не отражать реальной ситуации.
Я всегда говорил, что бьют не по рейтингу, а по морде. Такое бывает, это не первый случай в теннисе. Думаю, и не последний».
Теперь Лоис Буассон встретится в полуфинале с американской Коко Гауфф. В другой части сетки женского одиночно разряда за выход в финал поспорят белоруска Арина Соболенко и полячка Ига Швёнтек.
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