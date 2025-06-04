Ростовская область и NtechLab договорились о внедрении ИИ
Ростовская область заключила соглашение с ИИ-компанией NtechLab о внедрении технологий искусственного интеллекта в государственном управлении, охране правопорядка и других сферах. NtechLab является технологическим партнером госкорпорации Ростех. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
В рамках сотрудничества планируется совместное развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, цифровых систем безопасности, видеоаналитики и интернета вещей. Партнеры также намерены поддерживать разработчиков ИИ-технологий и научные исследования, поясняет источник.
В пресс-службе компании уточнили, в 2024 году NtechLab расширила региональное сотрудничество, заключив соглашения с Москвой, Нижегородской областью, Татарстаном, Чувашией, Новосибирской и Саратовской областями, а также Краснодарским краем. Компания реализует проекты в 34 странах и 70 регионах России.
Среди ключевых направлений международного развития бизнеса компании — обеспечение безопасности на транспорте и промышленных объектах, умные городские решения, включая видеоаналитику для ЖКХ, мониторинг дорожного покрытия, контроль вывоза мусора и оценку туристической инфраструктуры.