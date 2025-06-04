Шадаев: две трети трафика YouTube в России ушло на отечественные площадки

Глава Минцифры Максут Шадаев рассказал о динамике использования видеохостинга YouTube в России. Он отметил, что две трети российского трафика YouTube перешло на отечественные аналоги.

После начала СВО YouTube отключил монетизацию контента многим российским блогерам, напомнил господин Шадаев. Позднее видеохостинг начал массово блокировать и удалять каналы популярных авторов. «Львиная часть ушла на "VK Видео", RuTube сейчас тоже показывает неплохие темпы развития»,— рассказал господин Шадаев президенту Владимиру Путину на совещании с членами правительства.

Министр уточнил, что аудитория «VK Видео» достигла 40 млн пользователей в день. В этом смысле, подчеркнул он, российские платформы «хорошо перехватили» часть трафика YouTube.

В декабре 2024 года «ВКонтакте» впервые обошел YouTube по охватам среди российских пользователей. Средний месячный охват «ВКонтакте» составил 92 млн человек. YouTube использовали за месяц только 89,6 млн россиян.