Федеральные ритейлеры спорят о правах на бренд бывшей пермской сети «Семья»

ООО «Инстамарт Сервис» (структура сервиса доставки «Купер») обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением к МКПАО «Лента». Истец требует досрочного прекращения вследствие неиспользования правовой охраны товарного знака «Сеть магазинов "Семья"», свидетельствуют данные сайта «Электронное правосудие». Первым на это обратило внимание «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По информации издания, ранее продуктовый ритейлер «Лента» также обратился в Роспатент с заявлением о прекращении правовой охраны некоторых товарных знаков «Купера». Речь идет о тех, где изображен зеленый человечек. В «Ленте» считают, что товарный знак схож с логотипом «Семьи». Последний бренд принадлежит «Ленте» с 2021 года. Похожее изображение в айдентике «Купера» появилось после ребрендинга в 2024 году.

Напомним, в конце августа 2021 года федеральная сеть «Лента» выкупила пермского ритейлера «Семья». Цена актива составила около 2,45 млрд руб. Ранее «Семья» контролировалась ГК «ЭКС» бывшего губернатора Прикамья Олега Чиркунова. В результате сделки под контроль «Ленты» перешел субхолдинг «Семья Ритейл», в который входила торговая сеть и другие продуктовые бизнесы ГК «ЭКС»: кондитерское производство (ООО «Восторг»), сеть гастробаров (ООО «Киты еды») и логистический центр в Кондратово (ООО «Семья-Логистика»). Товарный знак «Семьи» с 2015 года представлен в виде человечка зеленого цвета.