Фермер отсудил 175 тонн пшеницы с «Кармаскалинского элеватора»

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Гаяз Габдрахманов убедил арбитражный суд Башкирии обязать ООО «Кармаскалинский элеватор» вернуть ему 175 тонн пшеницы пятого класса.

В августе 2024 года, указано в решении суда, Гаяз Габдрахманов передал спорную пшеницу в «Кармаскалинский элеватор» по договору хранения. В октябре того же года организация сообщила фермеру об увеличении стоимости своих услуг более чем в три раза. Месяц спустя господин Габдрахманов забрал 510 тонн пшеницы, а 175 тонн остались на элеваторе. Компания отказалась выдавать ее «в связи с задолженностью по новым расценкам». Фермер выплатил элеватору за его услуги 752,6 тыс. руб. — по стоимости, указанной в договоре от августа 2024 года. «Кармаскалинский элеватор» это не устроило.

Удовлетворяя иск, суд обратил внимание, что в договоре хранения не был указан адрес электронной почты фермера. Поэтому заявление ответчика о том, что истца заранее уведомляли о повышении стоимости хранения по e-mail суд отверг, так как это «не является надлежащим доказательством получения истцом указанного уведомления в установленном Договором хранения порядке». А не уведомив Гаяза Габдрахманова заранее, указал суд, «Кармаскалинский элеватор» не должен был повышать стоимость своих услуг.

Олег Вахитов