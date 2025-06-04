Доля экспорта в товарообороте между Кубанью и Беларусью увеличилась на 10%

Доля экспорта Краснодарского края в товарообороте с Беларусью выросла на 10% за год. Об этом заявил вице-губернатор региона Александр Руппель на крупнейшей выставке АПК «Белагро-2025» в Минске, которая проходит с 3 по 7 июня, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«Мы системно развиваем сотрудничество с белорусскими коллегами не только в торгово-экономической сфере, но и в научно-технической, культурной плоскости. Сегодняшние контакты перерастают в долгосрочные деловые связи, в совместные проекты, в устойчивое присутствие кубанской продукции на белорусском рынке», — отметил Александр Руппель.

Вице-губернатор также подчеркнул, что рынок Беларуси остается приоритетным направлением для Краснодарского края.

В выставке принимают участие 17 кубанских компаний. Стенд организован Центром поддержки экспорта совместно с департаментом развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности региона. Посетителям представлены растительные масла, семена масличных культур, мясные деликатесы, сыры, колбасные изделия, крупы, безалкогольные напитки, яблочные чипсы и фруктовая пастила. Также в экспозиции участвуют производители сельскохозяйственной техники, кухонного оборудования, ПЭТ-тары, оборудования для консервирования, сыроварения и виноделия, комбикормов и ветеринарных препаратов. Делегацию на выставке возглавляет руководитель департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края Василий Воробьев.

Параллельно с участием в выставке в Беларуси проходит бизнес-миссия региона. Экспортный потенциал Краснодарского края представляют шесть предприятий — производители сельхозоборудования, кормов и кормовых добавок, витаминов и БАДов, а также пищевой продукции.

В рамках программы делегация Кубани проведет переговоры с белорусскими компаниями, встречи с торговым представителем России, а также с представителями Российского экспортного центра в республике и белорусского Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Алина Зорина