Белоусов: большая часть курского приграничья разминирована

Министр обороны Андрей Белоусов сообщил, что на территории Курской области разминировано 42 тыс. га территории, а также 11 тыс. зданий и 768 км дорог. Всего уничтожено 443 тыс. взрывоопасных предметов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минобороны России Фото: Минобороны России

«К этой работе (по разминированию территорий.— "Ъ") мы уже приступили. Практически большая часть Курской области уже разминирована»,— сказал Андрей Белоусов на совещании по вопросам разминирования приграничных территорий. Он добавил, что «предстоит еще очень большая работа», которую требуется «завершить в самые сжатые сроки».

По словам министра, далее необходимо создать условия для работы строителей, которые займутся восстановлением жилья и социальной инфраструктуры. С этой целью сформирован перечень объектов, которые подлежат разминированию, с учетом зон удаления от линии столкновений.

12 мая МЧС сообщало, что работы по разминированию идут на территории 122 населенных пунктов. К этому времени саперы уничтожили более 4,3 тыс. боеприпасов.