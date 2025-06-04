Лавров назвал важными и полезными прямые переговоры с Украиной
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что прямые переговоры с Украиной — это важно и полезно. По его словам, всегда лучше иметь канал общения, тем более что он уже дает результаты. Он подчеркнул, что посчитал нужным не поддаваться на провокационные действия со стороны ВСУ.
Сергей Лавров
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«Процесс прямых переговоров, о чем вы предварительно условились в одной из последних бесед с Дональдом Трампом по телефону, он работает. И оба раунда, как мы знаем, дали конкретные результаты»,— сказал Сергей Лавров на совещании с президентом России Владимиром Путиным. «Именно согласование встречных гуманитарных шагов в качестве жестов доброй воли, в качестве мер укрепления доверия, наверное, на данном этапе необходимо, тем более что здесь есть реальные движения вперед»,— отметил он.
По итогам первого раунда переговоров России и Украины, который состоялся 16 мая, стороны договорились о крупнейшем на тот момент обмене военнопленными по формуле «1000 на 1000». Также делегации условились подготовить меморандумы с условиями прекращения огня. Документами они обменялись на второй встрече в Стамбуле 2 июня. По ее итогам достигнута договоренность о передаче Украине 6 тыс. тел военнослужащих, а также о подготовке масштабного обмена.