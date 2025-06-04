Лавров назвал важными и полезными прямые переговоры с Украиной

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что прямые переговоры с Украиной — это важно и полезно. По его словам, всегда лучше иметь канал общения, тем более что он уже дает результаты. Он подчеркнул, что посчитал нужным не поддаваться на провокационные действия со стороны ВСУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Процесс прямых переговоров, о чем вы предварительно условились в одной из последних бесед с Дональдом Трампом по телефону, он работает. И оба раунда, как мы знаем, дали конкретные результаты»,— сказал Сергей Лавров на совещании с президентом России Владимиром Путиным. «Именно согласование встречных гуманитарных шагов в качестве жестов доброй воли, в качестве мер укрепления доверия, наверное, на данном этапе необходимо, тем более что здесь есть реальные движения вперед»,— отметил он.

По итогам первого раунда переговоров России и Украины, который состоялся 16 мая, стороны договорились о крупнейшем на тот момент обмене военнопленными по формуле «1000 на 1000». Также делегации условились подготовить меморандумы с условиями прекращения огня. Документами они обменялись на второй встрече в Стамбуле 2 июня. По ее итогам достигнута договоренность о передаче Украине 6 тыс. тел военнослужащих, а также о подготовке масштабного обмена.

Лусине Баласян