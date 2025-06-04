В Ярославле подписано постановление о расселении здания бывшего аэроклуба

Мэр Ярославля Артем Молчанов подписал постановление об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и квартир в здании бывшего аэроклуба, в котором училась Валентина Терешкова. Документ размещен на сайте мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание аэроклуба, где училась Валентина Терешкова в Ярославле

Фото: wikimedia.org Здание аэроклуба, где училась Валентина Терешкова в Ярославле

Фото: wikimedia.org

Речь идет о здании на улице Свободы, 9, известном также как «Дом с парашютистами». Изъятию подлежат пять квартир и два нежилых помещения, расположенные в аварийном и подлежащем реконструкции доме.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что здание является объектом культурного наследия регионального значения. В 2019 году его признали аварийным: в частности, в одной из квартир рухнул потолок. По решению суда от 2024 года мэрия должна была расселить жильцов до конца прошлого года.

Алла Чижова