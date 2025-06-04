Путин: ВСУ понесли под Курском «огромные и абсолютно бессмысленные потери»

Президент России Владимир Путин заявил, что в Курской области вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли «огромные и абсолютно бессмысленные потери». На фоне потерь на фронте Киев перешел к организации терактов, сказал президент на совещании с правительством в формате видеоконференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

«Какой компетенцией могут гордиться те, по воле которых ВСУ, например, в Курской области, понесли абсолютно бессмысленные, огромные потери,— задался вопросом президент.— И сегодня терпят одно поражение за другим на поле боя?»

Один из терактов произошел в минувшие выходные в Курской области. В ночь на 1 июня в регионе был взорван железнодорожный мост на перегоне между станциями Остапово—Михайловский Рудник. Следовавший в этот момент тепловоз и три из ста пустых вагонов грузового состава из Брянска сошли с рельсов. В результате пострадали машинист и его помощник. За всеми тремя подрывами на железной дороге, по данным СКР, стоят украинские спецслужбы.

Бои с подразделениями украинской армии в Курской области шли с 6 августа 2024 года. 26 апреля 2025-го начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов отчитался главе государства о полном освобождении региона от ВСУ.