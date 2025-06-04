Уголовное дело возбудили в Нижнем Новгороде после падения рабочего в шахту лифта
В Нижнем Новгороде следователи возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего при падении в шахту лифта строящегося дома. Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ).
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
По версии следствия, утром 2 июня монтажник во время работы упал в шахту с высоты 18 этажа. От полученных повреждений он скончался на месте происшествия.
Как писал «Ъ-Приволжье», тело монтажника ООО «Нижлифтсервис» нашли в шахте утром 2 июня. Его работодатель не смог дать пояснений о случившемся.