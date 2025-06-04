Тело электромонтажника нашли в шахте лифта строящегося дома в Нижнем Новгороде

Государственная трудовая инспекция расследует обстоятельства смерти монтажника электрических подъемников. Его тело нашли в шахте лифта строящегося ЖК «Чкаlov» в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

По данным трудовой инспекции, мертвого монтажника обнаружили в шахте утром 2 июня. Установлено, что он был сотрудником ООО «Нижлифтсервис».

Работодатель утверждает, что ему не известны обстоятельства произошедшего, так как в момент случившегося рядом с погибшим никого не было.

Андрей Репин