Мединский: РФ все еще готова к гуманитарным паузам на отдельных участках фронта

Россия готова вернуться к теме гуманитарных пауз на два-три дня на отдельных участках фронта, чтобы собрать тела погибших военнослужащих. Об этом заявил глава российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский. Он подчеркнул, что такая возможность есть, несмотря на публичный отказ президента Украины Владимира Зеленского от инициативы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Предложили проработать так называемые гуманитарные паузы на отдельных участках фронта по два-три дня для сбора останков военнослужащих, поскольку по соображениям безопасности делать это, не прекращая огонь, невозможно. Они сначала наше предложение поддержали, взялись его прорабатывать, но уже буквально через два часа Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности. Тем не менее мы готовы к ней вернуться»,— сказал Владимир Мединский на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

После переговоров в Стамбуле 2 июня Владимир Мединский сообщил, что на следующей неделе Россия передаст Украине 6 тыс. тел военнослужащих. Министр обороны Украины Рустем Умеров говорил, что передача тел будет паритетной. Вскоре после переговоров Владимир Зеленский раскритиковал предложение России о прекращении огня на конкретных участках фронта, потребовав длительного перемирия.

Лусине Баласян