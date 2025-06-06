Две Дюймовочки

Уля Абрарова из Калининграда — самая маленькая ученица в школе. Она родилась с очень тяжелой патологией: органы брюшной полости сформировались не внутри живота, а снаружи, кишечник укорочен. Пришлось сделать много операций, от кишечника осталась лишь небольшая часть — и ее недостаточно для нормального Улиного развития и роста. 12 часов в сутки, по ночам, Уля находится на внутривенном питании. Сейчас оно почти закончилось, а у мамы девочки нет средств, чтобы его купить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В начале этого года врачам удалось удлинить Уле тонкий кишечник до 135 сантиметров — это в несколько раз меньше, чем нужно для жизни и развития девочки

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ В начале этого года врачам удалось удлинить Уле тонкий кишечник до 135 сантиметров — это в несколько раз меньше, чем нужно для жизни и развития девочки

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Юлия с дочкой Улей живут на улице Солнечной в Калининграде. 20 минут на электричке — и ты на море. Когда девочка не лежит в больнице, она всегда просит: «Мамочка, отвези меня на море» — и поднимает бровки домиком — отказать невозможно. Уля знает, что мама не разрешит купаться: «Море холодное, ты простудишься, а потом мы будем долго сидеть дома и лечиться». Девочка согласится и будет шлепать по берегу — искать сокровища. Если повезет, то среди выброшенных волной водорослей и мусора можно найти крупный янтарь. Но Уле никогда не везет — за крупным янтарем надо нырять в море.

— Хотите, я покажу свои богатства? — неожиданно спрашивает девочка и залезает в свой тайник: шкаф, коробка, мешок, баночка, а внутри — золотистые капли окаменевшей смолы.

Из мелких и разноцветных янтарей можно составлять картинки. Из более крупных — сделать браслет. Но Уле нравится просто смотреть сквозь камешки на свет.

— Когда так делаешь, можно увидеть солнце. Особенно зимой: я смотрю в свои камешки — и становится светлее даже ночью.

По словам мамы, когда дочка родилась, ее живот был будто вывернут наизнанку, внутренние органы — снаружи.

— Это было очень страшно,— вспоминает Юлия.— Когда на 32-й неделе сделали кесарево, Улю надо было спасать: перекраивать все внутренности и ставить на свои места. Никто не верил, что ребенок такое переживет.

«Нас с тобой двое, мы справимся»,— шепнула мама, когда дочку увозили в реанимацию.

Юлия подсчитала, что за девять лет Улиной жизни три года они провели в больницах. Самая сложная операция была в два месяца, когда московские хирурги провели пластику передней брюшной стенки, сформировали наружные половые органы и наладили отведение содержимого кишечника в колостому. Операция длилась восемь часов. Пришлось удалить часть кишечника и поставить катетер для внутривенного питания.

— Первый раз я искупала Улю в два с половиной месяца, когда рана на животике зажила,— вспоминает Юлия.— Вы бы слышали, как она пищала от восторга!

Однажды, когда их в очередной раз выписали из больницы, мама снова повезла Улю на море. Девочка тут же откопала похожие на леденцы крошки, которые сразу захотелось положить в рот. Но мама была начеку: «Их нельзя есть, зато можно собирать. Когда баночка наполнится, твое желание сбудется».

Уля часто болела, а когда выздоравливала, у нее не было сил, чтобы доехать до моря с желтыми камешками. После того как местные врачи отменили ей внутривенное питание, девочка стала плохо набирать вес, сильно отставая от сверстников.

В восемь лет одно желание все-таки сбылось: Уля пошла в школу. Но проучилась всего год. Во втором классе с дикими болями и подозрением на кишечную непроходимость она снова оказалась на операционном столе.

В начале этого года московским врачам удалось удлинить Уле тонкий кишечник до 135 сантиметров — это в несколько раз меньше, чем нужно для жизни и развития девятилетней девочки. После операции подобрали внутривенное питание, благодаря которому Уля вытянулась на два сантиметра и даже успела окончить второй класс со всеми ребятами.

— Еще 38 сантиметров, и догоню маму,— улыбается девочка.— Мы с ней две Дюймовочки.

Но сейчас питание, которое Юлии удалось получить с помощью благотворителей, почти закончилось. Минздраву Калининградской области поручено обеспечить ребенка необходимым питанием, но когда это случится — никто не знает. А есть Уле надо прямо сейчас.

Завтра девочка достанет из тайника свою баночку, и они с мамой поедут к морю. Уля будет собирать янтарную крошку и загадает желание. Если только хватит сил…

Для спасения Ули Абраровой не хватает 669 964 руб. Педиатр хирургического отделения Российской детской клинической больницы Александра Комовзова (Москва): «После удаления части тонкого и толстого кишечника у Ули сформировался синдром короткой кишки. Длины кишечника недостаточно для адекватного переваривания и усвоения обыкновенного питания. Мы наладили систему внутривенного питания, ввели кормление смесями энтерально, состояние Ули стабилизировалось. Девочке требуется длительное лечение дома. Для этого необходимо внутривенное питание, расходные материалы для его введения и лекарства. Только так Уля сможет расти и развиваться». Стоимость внутривенного питания на полгода, расходных материалов для его введения и лекарств 1 800 964 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 1,1 млн руб. Телезрители ГТРК «Калининград» соберут 31 тыс. руб. Не хватает 669 964 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Улю Абрарову, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Ули — Юлии Витальевны Абраровой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Светлана Иванова, Калининградская область