Роспатент проверил географию

Винодельня «Мысхако» (Новороссийск) оспаривает в Суде по интеллектуальным правам отказ Роспатента зарегистрировать одноименный товарный знак для производства безалкогольных напитков и минеральной воды. Роспатент обосновал отказ тем, что словесный элемент «Мысхако» в составе бренда является географическим названием и воспринимается, как место добычи природной воды. Однако винодельня не представила доказательств наличия у нее такого производства, а значит, обозначение может ввести потребителя в заблуждение относительно природного происхождения продукции. Юристы считают, что вероятность отмены решения в суде крайне мала.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

В Суд по интеллектуальным правам поступил иск ООО «Мысхако» к Роспатенту. Заявитель просит признать недействительным решение ведомства об отказе в регистрации товарного знака «Мысхако» (в переводе с адыгейского языка — мыс, уходящий в море) для производства безалкогольных аперитивов, газированной, литиевой, сельтерской, содовой, столовой и минеральной воды (32-й класс Международной классификации товаров и услуг). Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Винодельня «Мысхако» — одно из старейших винодельческих предприятий страны, расположенное в Новороссийске. Объем производства в 2023 году составил 4,8 млн бутылок продукции. По данным системы «Руспрофайл», ООО «Мысхако» зарегистрировано в 2017 году в Новороссийске. Сергей Дубовик является генеральным директором организации, бенефициар — Алексей Сидюков. Основной вид деятельности компании: производство вина из винограда. За 2024 год прибыль компании составила — 240 млн руб., выручка — 1,5 млрд руб.

Согласно материалам дела, заявку на регистрацию товарного знака на воду ООО «Мысхако» направило в Роспатент в апреле 2023 года. В июне 2024 года ведомство отказало в регистрации бренда, поскольку словесный элемент «Мысхако» в составе товарного знака представляет собой название села, входящего в состав Новороссийска, и воспринимается как указание на место добычи природной минеральной питьевой воды.

Поскольку заявитель не представил документов, подтверждающих производство указанных товаров на территории Мысхако, обозначение признано вводящим потребителя в заблуждение относительно природного происхождения продукции. Это противоречит требованиям пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса.

В феврале 2025 года ООО «Мысхако» направило возражение на отказ, ссылаясь на «отсутствие у потребителя восприятия заявленного обозначения в качестве места происхождения спорных товаров». Но коллегия Роспатента доводы не приняла, вновь аргументируя тем, что населенный пункт Мысхако не известен природными источниками минеральной воды.

Оперативно получить комментарий представителей винодельни «Мысхако» не удалось. В ассортименте компании, представленном на официальном сайте, есть информация о фирменной воде «Мысхако», которая «бутилируется непосредственно на источнике вблизи Кавказского биосферного заповедника».

Как говорит патентный поверенный, управляющий партнер компании «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков, отказов в регистрации географических названий очень много, это распространенная практика. Такие обозначения чаще регистрируют в качестве географических наименований.

«При регистрации “географических” товарных знаков надо понимать, что и законодательство и подход Роспатента довольно ужесточились в этой части, поэтому добиться регистрации становится все сложнее»,— подтверждает юрист Forward Legal Алена Пантелей.

Юристы сходятся во мнении, что, с учетом тех доводов и доказательств, которые фигурируют в решении Роспатента, у ООО «Мысхако» довольно низкие шансы для регистрации бренда.

Людмила Налтакян