Шохин: бизнес надеется на снижение ключевой ставки

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин оценил перспективу снижения ключевой ставки. По его словам, для этого есть макроэкономические и более субъективные, исходящие от бизнеса, аргументы. Предприниматели надеются, что ставка будет снижена на ближайшем заседании ЦБ, подчеркнул господин Шохин.

В нынешних условиях оптимальным показателем ключевой ставки президент РСПП назвал 19-20% годовых. Высокая ключевая ставка, убежден Александр Шохин, негативно влияет на экономику. «Снижение “ключа" до 19% не только обозначит траекторию снижения, но и создаст уже сейчас условия для сохранения темпов экономического роста на приемлемом уровне, минимизирует риски нарастания неплатежей и даже банкротств из-за высокой стоимости оборотных средств и выросших платежей по кредитам»,— пояснил он в интервью ТАСС.

Кроме того, снижение ставки позволит сэкономить средства бюджета, которые можно направить на оказание мер поддержки. «Уровень заинтересованности в снижении ставки высокий, и не только у бизнеса, тем более что экономические аргументы для этого есть и довольно весомые»,— заключил господин Шохин.

На апрельском заседании совета директоров ЦБ ключевая ставка была сохранена на уровне 21% годовых. Дальнейшее снижение ставки назвали возможным при замедлении роста инфляции. Ближайшее заседание ЦБ по ключевой ставке запланировано на 6 июня.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «От Банка России с нетерпением ждут мягкости».