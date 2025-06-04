Илона Дударева возглавила Центр управления регионом Тюменской области

Илона Дударева назначена руководителем Центра управления регионом (ЦУР) Тюменской области, сообщили в информационном центре правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илона Дударева

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Илона Дударева

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Ранее руководителем ЦУР Тюменской области был Роман Рзаев, который в конце апреля был назначен председателем комитета по делам национальностей региона. Госпожа Дударева работает в ЦУР с момента его основания в 2020 году. Она занимала должность заместителя руководителя.

«Я рада продолжить работу в должности руководителя вместе с такой сильной и мотивированной командой. Впереди у нас много важных задач»,— отметила Илона Дударева. Она подчеркнула планы по повышению качества коммуникации между жителями и властью.

ЦУР Тюменской области занимается мониторингом и анализом информации, поступающей от жителей региона, для оперативного решения проблем и повышения эффективности работы органов власти.

Полина Щуцкая