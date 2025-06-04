Центр Нижнего Новгорода перекроют для празднования Дня России 12 июня

Движение транспорта ограничат на нескольких центральных улицах Нижнего Новгорода для празднования Дня России, который отмечается 12 июня. Об этом сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЦОДД Фото: ЦОДД

С 5 по 10 июня и с пяти утра 13 июня до конца суток 16 июня проезд приостановят на участке площади Минина и Пожарского от улицы Минина до Верхневолжской набережной. 11 июня будет перекрыт участок площади от Варварской улицы до Верхневолжской набережной.

С полуночи 12 июня до пяти часов утра 13 июня движение будет прекращено на площади Минина и Пожарского (от Верхневолжской набережной до Зеленского съезда), Зеленском и Георгиевском съездах, улицах Пожарского, Лыковая Дамба, а также на участках от улицы Пискунова до площади Минина и Пожарского на улицах Ульянова, Минина, Варварская, Алексеевская и Верхневолжская набережная.

С 15:00 до 19:00 12 июня автомобилям запретят ездить по улицам Октябрьская (от Алексеевской до Зеленского съезда), Грузинская (от Алексеевской до дома №2 на Грузинской) и в Холодном переулке (от Алексеевской до Большой Покровской).

Парковаться на прилегающих территориях в эти дни будет запрещено, оставленные в зоне ограничений автомобили будут принудительно перемещать.

Елена Ковалева