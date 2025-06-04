«Аэрофлот» сообщил о рекордных налетах своих «Суперджетов»

Гендиректор «Аэрофлота» (MOEX: AFLT) Сергей Александровский сообщил в интервью «Ъ», что эксплуатация самолетов российского производства Sukhoi Superjet-100 («Суперджет») находится на максимальном уровне в истории перевозчика. По его словам, высокий показатель налета связан в том числе с запуском программы «Шаттл», которая предполагает выполнение большого количества коротких рейсов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Александровский

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Сергей Александровский

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«С "Суперджетом" мы достигли исторических максимумов эксплуатации этого типа. У нас в 2024 году увеличили число рейсов на этих лайнерах почти на 50%, до 64,5 тыс. По интенсивности эксплуатации в пиковые отдельные периоды мы выходили на значение 13-14 часов в сутки. А в среднем летали до 8 часов в сутки, что тоже является более чем высоким значением, мы получили кратное увеличение налета»,— сказал Сергей Александровский в интервью «Ъ».

На сайте «Аэрофлота» указано, что парк группы насчитывает 349 воздушных судов, в том числе 78 «Суперджетов» в парке «России». Как добавил господин Александровский, летом 2025 года перевозчик планирует держать в активной эксплуатации 95% парка.

Подробнее — в интервью «Ъ» с главой «Аэрофлота», которое будет опубликовано позднее.