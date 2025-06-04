Жителя Крыма осудили на 20 лет за за передачу данных украинской разведке

Верховный суд Республики Крым вынес приговор местному жителю, признанному виновным в государственной измене. Он получил 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что в начале 2022 года обвиняемый связался с представителем украинской службы безопасности и заявил о готовности помочь иностранной разведке в деятельности против России. В октябре того же года ему дали задание организовать видеонаблюдение за зданием правоохранительного органа.

Мужчина установил камеры на балконе квартиры местного жителя. Впоследствии он передал представителю иностранной разведки данные для доступа к видеонаблюдению.

Его деятельность пресекли сотрудники управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю. Помимо основного срока, суд назначил осужденному ограничение свободы на 1,5 года и штраф 50 тыс. руб. Первые 3 года он проведет в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.

Алина Зорина