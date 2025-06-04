Бывший и. о. министра спорта Ставрополья возглавил Кочубеевский округ

Олег Борзов, который исполнял обязанности министра спорта Ставропольского края, назначен и. о. главы Кочубеевского муниципального округа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в администрации округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: министерство спорта Ставрополья Фото: министерство спорта Ставрополья

Борзов работает на государственной службе в органах власти с 2008 года. В 2024 году он стал первым в Ставропольском крае выпускником Школы мэров.

Как сообщал «Ъ-Кавказ» предыдущий глава округа был снят с должности в конце апреля. Ленинский районный суд Ставрополя заключил под стражу бывшего главу Кочубеевского округа по подозрению в хищении 118 млн руб. бюджетных средств.

Николай Аксенов