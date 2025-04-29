Производство рыбы в Северной Осетии за квартал года выросло на 26%

Северная Осетия в первом квартале 2025 года увеличила производство рыбы на 26,1% до 1,602 тыс. т. Объем реализации вырос на 42,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального Минсельхоза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Наращивание объемов выпуска ведется в рамках реализации нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», уточнили в ведомстве.

«Наблюдаемый рост производства товарной рыбы отражает эффективность реализуемой стратегии. Аквакультура представляет собой одно из важнейших направлений обеспечения продовольственной безопасности страны»,— рассказал министр сельского хозяйства республики Алан Кусраев.

Он отметил, что государственная поддержка малых форм хозяйствования и предоставление грантов позволяют наращивать объемы продукции и снижать зависимость от импортных поставок.

Кроме того, в Северной Осетии в январе-марте 2025 года зафиксирован рост объемов реализации товарной рыбы на 42,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Николай Аксенов