Небо не в алмазах

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из личного архива Фото: из личного архива

Администрация Дональда Трампа продолжает по частям публиковать документы по проекту бюджета на 2026 финансовый год. На днях стало больше известно о бюджете NASA, и новости повергли многих в шок — предлагается сокращение с $24,8 млрд до $18,8 млрд. На четверть даже в номинальном выражении, не учитывая инфляцию. Такого резкого сокращения не было даже в годы сворачивания программы «Аполлон», а если учитывать инфляцию — это самый маленький бюджет NASA с 1961 года! Эти планы привели к отзыву кандидатуры главы NASA, уже частично одобренной Конгрессом,— Джаред Айзекман получил от Трампа «отставку до назначения», и прямо было сказано, что скоро представят «более верного» кандидата.

В рамках «оптимизации рабочей силы» количество сотрудников NASA должно будет за год уменьшиться с 17,5 тыс. до менее чем 12 тыс. человек.

Расходы на науку предлагается сократить вдвое. Некоторые сокращения были ожидаемы — так, программа по возврату грунта с Марса давно находилась в кризисе. Но некоторые идеи по экономии поражают: например, предлагается прекратить работу с находящимися на орбите Марса зондами Mars Odyssey и MAVEN; летящим к потенциально опасному астероиду Апофис зондом OSIRIS-REx; работающим на орбите Юпитера Juno; совершившим пролет Плутона и исследующим дальний космос New Horizons, а также с десятком околоземных аппаратов, в первую очередь изучающих климат и Солнце. Во всех случаях речь именно о том, чтобы перестать работать с находящимися в космосе исправными аппаратами: просто чтобы не платить зарплаты работающим с ними инженерам и ученым, а также не тратить средства на работу систем дальней космической связи. Впрочем, это столь абсурдно, что, возможно, хотя бы эти тематики Конгресс «отстоит».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Космический корабль Starliner компании Boeing пристыкован к модулю Harmony Международной космической станции

Фото: NASA / AP Космический корабль Starliner компании Boeing пристыкован к модулю Harmony Международной космической станции

Фото: NASA / AP

МКС планируют продолжать эксплуатировать, но, вероятно, немного сократить американский экипаж и увеличить длительность полетов, чтобы реже запускать пилотируемые и грузовые корабли. Кардинальному пересмотру подвергнется лунная программа «Артемида» — планируется провести только миссию по пилотируемому облету Луны Artemis-2 в следующем году и посадку на спутник в рамках Artemis-3. Она планируется формально на 2027 год, но все зависит от того, когда будет создан посадочный модуль на базе корабля SpaceX — Starship. До этого еще далеко, и если в этом году на Луну успешно слетает более простой прототип посадочного модуля Blue Moon компании Blue Origin, то контракт на миссию по «флаговтыканию» могут отдать им.

Благо Трамп, похоже, не «прикончил» «Артемиду» сразу только потому, что не хочет отказаться от шанса на яркие космические достижения в свой второй срок.

После Artemis-3 планируется перестать использовать ракету SLS и капсулу Orion. Также планируют отказаться от запуска окололунной пилотируемой станции Gateway, первые модули которой почти готовы. Вместо этого предлагаются существенные инвестиции в «разработку новых коммерческих ракет-носителей и кораблей для будущего эффективного освоения Луны и Марса». Это направление единственное, которое получит небольшое увеличение финансирования, и не секрет, кому оно пойдет в первую очередь — Маск будет вознагражден за поддержку в ходе предвыборной кампании.

Вероятно, часть сокращений не одобрит Конгресс, выделив дополнительные средства,— такое случается постоянно. Однако в целом курс не изменится. В той или иной мере это было неизбежно: цель трампистов — в ограничении федеральных расходов в целом при увеличении военных (параллельно они рекламируют «первый миллиардный военный бюджет» — то есть в 50 раз больший, чем на космос) — не может быть достигнута без экономии на всем остальном. Но масштаб ущерба для американской, а значит, и мировой космонавтики поразил всех. Компенсировать его обещаниями Маска «вот-вот» покорить Марс вряд ли удастся — несмотря на перспективность Starship, система все еще требует большой доводки, чтобы начала летать хотя бы на орбиту Земли в формате «пустой бочки», не говоря уже о пилотируемом корабле на Марс.

Иронично, что все эти идеи продвигаются с постоянным повторением лозунга «America First» (в данном случае с добавлением «in Space»), но на практике они скорее приведут, по крайней мере в ряде направлений, к «China First».

Александр Ермаков, научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН