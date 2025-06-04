В АЕБ назвали причины майского спада продаж новых автомобилей в России

В Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) заявили, что потенциальные покупатели новых автомобилей в России пока предпочитают хранить средства на депозитах и ждут возвращения иностранных брендов. Минпромторг накануне сообщил о снижении продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей по итогам мая.

Снижение продаж автомобилей на 11,5% в мае, в частности, связано с долгими выходными, считают в АЕБ. В качестве другой причины падения показателя названа «общая усталость населения от текущих негативных трендов». Также упоминается «надежда на скорое снижение ключевой ставки» Центробанком, что повысит доступность автокредитов.

В АЕБ прогнозируют, что льготные автокредиты для семей с двумя и более детьми, а также закон о локализации такси смогут постепенно изменить ситуацию на рынке. При этом ассоциация рассчитывает и на расширение программ господдержки спроса. В следующем месяце прогноз АЕБ по объемам автомобильного рынка может быть скорректирован.

Накануне Минпромторг заявил о снижении продаж новых автомобилей в России в январе—мае 2025 года на 28% — до 506,5 тыс. штук. Рынок новых легковых автомобилей за отчетный период упал на 26%, до 437,1 тыс. штук.