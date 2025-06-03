Продажи легковых автомобилей в России снизились на 26% в январе—мае 2025 года

Объем продаж новых легковых автомобилей в России снизился до 437,1 тыс. в январе—мае 2025 года. Это на 26% ниже аналогичного показателя прошлого года, сообщили в Минпромторге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Всего за пять месяцев в России продали 506,5 тыс. новых машин (–28%), при этом рынок новых автомобилей отечественного производства упал до 277 тыс. штук (–10%). За отчетный период продажи легких коммерческих автомобилей (LCV) составили 41,7 тыс. (–17%), грузовиков — 23,5 тыс. (–52%) и автобусов — 4,3 тыс. (–53%).

Продажи новых электромобилей, по данным Минпромторга, снизились на 62% за тот же период — до 3,8 тыс. штук. Доля электрокаров, произведенных в РФ, при этом достигла 20% против 18% годом ранее.

Сегодня президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что в январе—мае продажи автомобилей Lada в России снизились на 26% — до 131,2 тыс. штук. Господин Соколов также спрогнозировал падение спроса до 30 тыс. штук.