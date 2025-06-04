Уфимца приговорили к 16 годам за поджоги и ненависть к членам «Единой России»

Центральный окружной военный признал жителя Уфы виновным в создании экстремистского сообщества, в возбуждении ненависти либо вражды к членам партии «Единая Россия», публичных призывах к терроризму, а также в совершении поджогов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Подсудимого приговорили к 16 годам лишения свободы. Первые пять лет он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе суда.

Как указано в пресс-релизе, в ноябре 2011 года уфимец, будучи недовольным партией «Единая Россия», создал экстремистское сообщество и публиковал в интернете видеоролики, на которых он поджигал здания органов власти и призывал зрителей делать также.

Венера Хисамова