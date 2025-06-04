Количество выданных банковских карт на Кубани превысило 19 млн

В Краснодарском крае на 1 апреля 2025 года было выдано 19 млн банковских карт — почти на 10% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба Южного главного управления Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По информации регулятора, в среднем на одного жителя региона приходится три карты. Параллельно выросло и количество банкоматов — на 10% до 227 тыс. устройств. По данному показателю Кубань заняла четвертое место в России, уступив только Москве, Московской области и Санкт-Петербургу.

Уровень доступности финансовых услуг в крае составил почти 73 балла из 100 возможных. В расчет включены инфраструктура для безналичных расчетов, развитие дистанционных сервисов и альтернативных способов оплаты.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что за январь—апрель 2025 года выдача кредитных карт в Краснодарском крае снизилась на 47%. В апреле 2024 года было выдано 6,12 млн кредитов на 1,61 трлн руб. Регион вошел в пятерку регионов с наибольшими объемами, где было оформлено 107,24 тыс. кредитов на 28,08 млрд руб.

Нурий Бзасежев