За апрель на Кубани выдали кредитов на 28 млрд рублей

Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) зафиксировало существенное снижение розничной кредитной активности населения в апреле 2025 года. По данным бюро, россияне оформили 2,66 млн кредитов на общую сумму 733,29 млрд руб., что на 57% и 54% ниже показателей аналогичного периода прошлого года соответственно. В апреле 2024 года было выдано 6,12 млн кредитов на 1,61 трлн руб. Краснодарский край вошел в пятерку регионов с наибольшими объемами, где было оформлено 107,24 тыс. кредитов на 28,08 млрд руб., сообщили в пресс-службе ОКБ.

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Относительно марта 2025 года число выданных кредитов сократилось на 5%, в то время как объем почти не изменился (в марте выдано 2,81 млн кредитов на 734,68 млрд руб.). Совокупно за первые четыре месяца текущего года выдано 11,03 млн кредитов на 2,65 трлн руб., что на 53% и 52% соответственно меньше показателей за аналогичный период 2024 года, когда объем составил 5,51 трлн руб. при 23,24 млн договоров.

В апреле структура кредитного портфеля сместилась в сторону ипотечного кредитования, которое заняло 37% от общего объема против 34% в марте. Кредиты наличными снизились до 28% (с 31% месяцем ранее), доля кредитных карт составила 19% (против 20%), автокредиты выросли до 14% (с 13%), а POS-кредиты остались на уровне 2%. В апреле прошлого года доли составляли 30%, 39%, 18%, 11% и 2% соответственно.

Наиболее значительные объемы кредитования в апреле продемонстрировали Москва (178,98 тыс. кредитов на 76,86 млрд руб.), Московская область (147,06 тыс. на 53,00 млрд руб.), Санкт-Петербург (92,74 тыс. на 36,56 млрд руб.), Краснодарский край и Татарстан (71,71 тыс. на 23,32 млрд руб.). По отношению к марту во всех регионах зафиксировано снижение объемов и количества выданных кредитов в пределах 5–12%.

Вячеслав Рыжков