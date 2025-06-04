ЦБ рекомендовал банкам внимательнее следить за счетами дропперов

Центробанк предлагает финансовым организациям тщательнее следить за счетами дропперов и технических компаний. Это следует из методических рекомендаций регулятора.

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Центробанк обратил внимание, что теневой бизнес — онлайн-казино, криптообменники, финансовые пирамиды и наркоторговцы — применяет для расчетов корпоративные карты, зарегистрированные на технические компании.

Чтобы предотвращать последствия использования таких схем банкам рекомендовано:

анализировать переводы между корпоративными картами технических фирм и картами физлиц;

внедрять онлайн-мониторинг денежных операций клиентов для оперативного выявления дропперов и технических компаний;

пророверять наличие у клиентов контрагентов, ранее переводивших средства дропперам.

В случае выявления признаков дропперства, кредитная организация вправе установить лимиты на денежные операции в пользу такого клиента.

В конце мая Госдума в первом чтении приняла законопроект, предлагающий ввести уголовную ответственность для дропперов. Документ предполагает лишение свободы на срок до шести лет для лиц, помогающих мошенникам в выводе похищенных денег через электронные средства платежа.

Екатерина Отрашкевич