В Ярославской области выявили лесного вредителя

На лесной делянке в Ярославской области по итогам взятых образцов выявлен карантинный вредитель — малый черный еловый усач. Об этом сообщили в Тверской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Тверской филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ» Фото: Тверской филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ»

Специалисты проводили обследование участка в 5 гектар по заявке от лесоперерабатывающей организации. Малый черный еловый усач повреждает ель, пихту, лиственницу, сосну, кедр сибирский и может привести к их гибели. Ходы, проделанные личинками, лишают деревья товарного вида, а незащищенные заготовленные лесоматериалы после повреждения усачом можно использовать только на дрова.

«На основании полученных результатов исследований отделом оформлены и переданы заявителю соответствующие заключения и протоколы испытаний. Сведения о выявлении карантинного объекта были направлены в контролирующие службы для принятия необходимых мер»,— сообщили в лаборатории.

Алла Чижова