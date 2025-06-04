Грузия будет выдавать ВНЖ сотрудникам IT-сферы по упрощенной схеме

С 1 сентября 2025 года иностранные IT-специалисты, в том числе живующие в Грузии россияне либо планирующие в будущем переехать в кавказскую страну смогут получить трехлетний вид на жительство по упрощенной схеме. Об этом сообщил член парламента от правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» (ГМ) Вако Турнава. По его словам, соответствующий законопроект примут в ускоренном порядке.

Для получения ВНЖ необходимо будет представить справку о трудовом стаже не менее двух лет в сфере интернет-технологий, а также справку о прежних доходах не менее $25 000 в год.

ВНЖ сроком на три года с последующим продлением на трехлетний периоды (но не более двенадцати лет в совокупности) будут выдаваться как самим сотрудникам IT-сферы, так и всем членам их семей. Действие ВНЖ может быть досрочно прекращено, если они не находится в Грузии в течении 183 дней. Цель законопроекта — «привлечение профессиональных кадров в сфере IT-технологий» и «последующее улучшение эко-системы информационных технологий в Грузии».

Авторы законопроекта считают, что после принятия закона «Грузия станет более привлекательной для специалистов в этой высокотехнологичной сфере», число занятых может увеличиться до 100 тьс. человек, а общий оборот средств интернет-индустрии в ближайшие годы достигнет 24 млрд. лари ($8,7 млрд). Бюджет Грузии на текущий год — 27 млрд. лари ($10,07 млрд).

По различным данным, за последние три года из России и Белоруссии в Грузию приехали от пяти до десяти тысяч IT-специалистов. Точное число неизвестно, поскольку многие из них жили в стране в качестве туристов без обязательства регистрироваться в течении 12 месяцев.

Георгий Двали, Тбилиси