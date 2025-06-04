Суд на Урале начал рассматривать дело патологоанатома об изнасиловании ребенка

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в закрытом режиме начал рассматривать уголовное дело в отношении патологоанатома детской больницы №9 Сергея Окладникова по обвинению в изнасиловании 12-летней девочки, передает корреспондент «Ъ-Урал» из суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Шараева / Коммерсантъ Фото: Мария Шараева / Коммерсантъ

По словам источника «Ъ-Урал», Сергей Окладников увлекался учением Кришны. В декабре 2024 года он учредил одну из религиозных организаций в Екатеринбурге. Им были организованы религиозные учения, в которых участвовали родители потерпевшей 12-летней девочки. Между патологоанатомом и ребенком завязалось близкое общение. В течение нескольких месяцев, они, в частности, якобы совместно читали и обсуждали священные писания. Впоследствии Сергей Окладников предложил ей устроить ритуальное бракосочетание и вступить в половую связь, на что девочка, якобы, согласилась. Когда об этом узнали родители потерпевшей, они написали заявление в полицию. Мужчина был задержан и арестован.

«Он признал вину частично. Сторона защиты будет доказывать, что все было по обоюдному согласию»,— рассказала адвокат Сергея Окладникова Ольга Кезик. Ему предъявлено обвинение по п. «б» ч.4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста).

Мария Шараева